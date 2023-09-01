Родным, погибшего в зоне СВО Мустафы Бокова из Ингушетии, передали звезду Героя России

Николай Панков поблагодарил родителей за воспитание мужественного сына, настоящего защитника Отечества, а вдове и детям выразил слова соболезнования и поддержки. Замглавы военного ведомства отметил, что подвиг подполковника станет примером для подрастающего поколения.

«К сожалению, высокая награда ему присуждена посмертно. Но наряду с горечью по этому поводу мы испытываем гордость за нашего мужественного земляка, настоящего офицера и достойного сына ингушского народа. Вместе с другими защитниками Отечества он беззаветно служил своей Родине и погиб, как герой, защищая границы нашего государства — России. Хочу выразить глубокую признательность родителям Мустафы Бокова за воспитание такого сына, который всегда будет примером для подрастающего поколения», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

«Мустафа Боков погиб, выполняя боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря его личному мужеству и героизму батальон под его командованием освободил несколько важных населенных пунктов, прорывая хорошо укрепленные позиции украинских боевиков», — добавил Глава региона.

Ранее «Ингушетия» информировала, что 8 июля указом Президента Владимира Путина, погибшему в зоне СВО в мае текущего года Мустафе Бокову, присвоено звание Героя России посмертно.

Подполковник родился 23 августа 1986 года. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище, став мужественным и решительным офицером с высоким чувством личной ответственности, надежным товарищем. Службу проходил в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Как отмечают его боевые товарищи, Мустафа Боков с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан и интересы Родины в зоне СВО. Ранее подполковник был награжден орденом «Мужества», медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» первой степени и «За отличие в военной службе» третьей степени.