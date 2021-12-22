Родственники военврача Асият Тутаевой стали почетными гостями на спектакле «Подвиг горянки»

На спектакль были приглашены родственники Асият Тутаевой со стороны её отца. Они отметили, что данное событие в культуре ингушского народа, а именно на сцене театра, уникально. Поздравили главного режиссера с этой работой и в дальнейшем решили продолжить сотрудничество в поисках дополнительной достоверной информации о семье Асият Тутаевой.

Майор медицинской службы Асият Индрисовна Тутаева — первая ингушская женщина, ставшая профессиональным врачом и получившая звание кандидата медицинских наук. С первых дней Великой Отечественной войны работала военным врачом под Ленинградом, на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. В 1944 году при передислокации госпиталя попала в плен к фашистам. После пыток была ими казнена у селения Колодно Збаражского района Тернопольской области Украины.

«Молодое поколение должно знать и сохранить память о таких выдающихся людях, как наша героиня, гордиться и не забывать, какой ценой для них завоёван мир и спокойствие сегодня», — отметила Лейла Хадзиева.