Круглый стол

Роль и место образования в исторических судьбах ингушского народа в XX веке обсудят в Ингушском госуниверситете

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В Ингушском государственном университете 30 сентября состоится круглый стол «Роль и место образования в исторических судьбах ингушского народа в XX веке», сообщила пресс-служба вуза.

В рамках мероприятия, в котором примут участие преподаватели, научные сотрудники и студенты исторического факультета ИнгГУ, планируется обсуждение следующих вопросов: культурно-просветительское движение в Ингушетии, роль ингушских просветителей в становлении и развитии народного образования, открытие первых учебных заведений в Ингушетии и т. д.

Круглый стол проводится научно-исследовательским сектором ИнгГУ совместно с Ингушским региональным отделением Российского общества «Знание».

Мероприятие пройдет в конференц-зале Научной библиотеки ИнгГУ, начало — в 14:00.

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