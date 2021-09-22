Роль и место образования в исторических судьбах ингушского народа в XX веке обсудят в Ингушском госуниверситете

В рамках мероприятия, в котором примут участие преподаватели, научные сотрудники и студенты исторического факультета ИнгГУ, планируется обсуждение следующих вопросов: культурно-просветительское движение в Ингушетии, роль ингушских просветителей в становлении и развитии народного образования, открытие первых учебных заведений в Ингушетии и т. д.

Круглый стол проводится научно-исследовательским сектором ИнгГУ совместно с Ингушским региональным отделением Российского общества «Знание».

Мероприятие пройдет в конференц-зале Научной библиотеки ИнгГУ, начало — в 14:00.