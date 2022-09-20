Чемпионат

Росгвардеец из Ингушетии стал чемпионом Национального кубка по силовым видам спорта

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Сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии лейтенант полиции Руслан Мержоев стал чемпионом Национального кубка по силовым видам спорта, который проходил в Ставрополе.

Отмечается, что в соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из республик Северного Кавказа и других регионов страны.

Выступая в весовой категории до 125 кг, росгвардеец показал лучший результат в трех дисциплинах — в жиме лежа, военном жиме и строгом подъеме на бицепс по версии WRPF, в двух из которых был выполнен норматив мастера спорта.

«Эту победу я посвящаю памяти своих сослуживцев, проявивших мужество и самоотверженность и выполнивших свой служебный долг до самого конца», — отметил лейтенант полиции Мержоев.

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