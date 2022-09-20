Росгвардеец из Ингушетии стал чемпионом Национального кубка по силовым видам спорта
Сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии лейтенант полиции Руслан Мержоев стал чемпионом Национального кубка по силовым видам спорта, который проходил в Ставрополе.
Отмечается, что в соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из республик Северного Кавказа и других регионов страны.
Выступая в весовой категории до 125 кг, росгвардеец показал лучший результат в трех дисциплинах — в жиме лежа, военном жиме и строгом подъеме на бицепс по версии WRPF, в двух из которых был выполнен норматив мастера спорта.
«Эту победу я посвящаю памяти своих сослуживцев, проявивших мужество и самоотверженность и выполнивших свой служебный долг до самого конца», — отметил лейтенант полиции Мержоев.