Росгвардеец из Ингушетии стал участником всероссийского форума «Твой Герой»

Организатором мероприятия выступила программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи.

На открытой программе форума было представлено более 20 площадок, которые демонстрировали грани патриотизма, в том числе педагогику, защиту Отечества, спорт, историю и семью. На торжественном открытии собралось около 600 участников, к онлайн мероприятию присоединилось около 5 тыс. человек.

Представитель Ингушетии принял участие в секции «Бери пример!», ключевой темой которой стало взаимодействие с участниками СВО и их интеграция в сферу патриотического воспитания.

«Для меня было честью присутствовать на форуме «Твой Герой» и представлять республику и отряд. Уверен, что мне удалось получить колоссальный опыт, который я буду применять в своей деятельности, прививать молодому поколению росгвардейцев и использовать для работы в подшефных учебных заведениях. Несомненно, у наших молодых людей должны быть правильные ориентиры и заслуженные герои, на которых они будут равняться», — рассказал Даурбеков.

Отметим, что на торжественном открытии форума первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко зачитал приветственный адрес главы государства Владимира Путина, а также пожелал участникам форума продуктивной работы.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева рассказала, что Росмолодежь ведет комплексную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и систематически подключает к своим проектам участников специальной военной операции.