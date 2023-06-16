Росгвардия

Росгвардеец из Ингушетии стал участником всероссийского форума «Твой Герой»

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Хасан Даурбеков (крайний справа)

Сотрудник ОМОН «Беркут-Юг» управления Росгвардии по Ингушетии майор полиции Хасан Даурбеков принял участие во Всероссийском патриотическом форуме «Твой Герой» и Национальной премии «Патриот — 2023», которые прошли в Музее Победы и прилегающей к нему территории парка в Москве.

Организатором мероприятия выступила программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи.

На открытой программе форума было представлено более 20 площадок, которые демонстрировали грани патриотизма, в том числе педагогику, защиту Отечества, спорт, историю и семью. На торжественном открытии собралось около 600 участников, к онлайн мероприятию присоединилось около 5 тыс. человек.

Представитель Ингушетии принял участие в секции «Бери пример!», ключевой темой которой стало взаимодействие с участниками СВО и их интеграция в сферу патриотического воспитания.

«Для меня было честью присутствовать на форуме «Твой Герой» и представлять республику и отряд. Уверен, что мне удалось получить колоссальный опыт, который я буду применять в своей деятельности, прививать молодому поколению росгвардейцев и использовать для работы в подшефных учебных заведениях. Несомненно, у наших молодых людей должны быть правильные ориентиры и заслуженные герои, на которых они будут равняться», — рассказал Даурбеков.

Отметим, что на торжественном открытии форума первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко зачитал приветственный адрес главы государства Владимира Путина, а также пожелал участникам форума продуктивной работы.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева рассказала, что Росмолодежь ведет комплексную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и систематически подключает к своим проектам участников специальной военной операции.

 

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