Росгвардейцы Ингушетии обеспечили правопорядок на праздничных мероприятиях в День республики

0

Сотрудники и военнослужащие управления войск национальной гвардии по Ингушетии приняли участие в праздновании 31-й годовщины образования республики в составе России 4 июня 1992 года.

В праздничных мероприятиях, в числе почетных гостей, принял участие начальник управления полковник полиции Микаил Буружев. Кроме того, сотрудники ведомства во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов обеспечили правопорядок в период проведения торжеств.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе силового ведомства, территория проведения республиканского концерта, праздничного мероприятия, посвященного 100-летию газеты «Сердало», и выставочной галереи была обследована специалистами ОМОН «Беркут-Юг» и передана под охрану сотрудникам вневедомственной охраны. Нарушений общественного порядка не допущено.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Магасе провели республиканский турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню Ингушетии
Молодежный театр Ингушетии приглашает на комедию «Моя дорогая сноха»
Берегоукрепительные работы на территории башенного комплекса «Цори» в Ингушетии завершаются
Директор коммерческой организации при строительстве ДОУ в Ингушетии присвоил более 15 млн руб.
Минприроды Ингушетии выявило несанкционированное размещение строительного мусора
В Ингушетии руководитель строительной фирмы получил условный срок за хищение 2,6 млн руб.
В Ингушетии популяризируют родной язык через приложение на мобильных устройствах
МКЖР Ингушетии проводит в учебных заведениях лекции по военной истории ингушей
Гендиректор фирмы в Ингушетии обвиняется в хищении 5,5 млн рублей бюджетных средств
Ингушский боксер Имран Оздоев стал бронзовым призером всероссийских соревнований
В столице Ингушетии стартовал первый этап командных интеллектуальных игр «Моя Россия»

Главное

Яндекс.Метрика

 