Росгвардейцы Ингушетии обеспечили правопорядок на праздничных мероприятиях в День республики

В праздничных мероприятиях, в числе почетных гостей, принял участие начальник управления полковник полиции Микаил Буружев. Кроме того, сотрудники ведомства во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов обеспечили правопорядок в период проведения торжеств.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе силового ведомства, территория проведения республиканского концерта, праздничного мероприятия, посвященного 100-летию газеты «Сердало», и выставочной галереи была обследована специалистами ОМОН «Беркут-Юг» и передана под охрану сотрудникам вневедомственной охраны. Нарушений общественного порядка не допущено.