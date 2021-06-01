Росгвардейцы Ингушетии организовали детский праздник для жителей военного городка

Артисты театральной шоу-группы, приглашенные для содействия в организации праздничной программы, подготовили для детей танцевальные и творческие конкурсы и постановки, а также организовали шоу с воздушными шариками.

«Мы считаем, что главной задачей и наилучшим итогом любого детского праздника является улыбка на лице счастливого ребенка. И, судя по реакции участников, нам удалось достичь этой цели», — рассказал газете «Ингушетия» военнослужащий отделения по работе с личным составом капитан Алексей Мажеев.