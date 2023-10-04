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Росгвардейцы Ингушетии отметили день образования ОМОН

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На базе ОМОН «Беркут-Юг» управления Росгвардии по Ингушетии прошло праздничное построение личного состава подразделения, приуроченное ко Дню образования отрядов мобильных особого назначения, который отмечается ежегодно 3 октября.

Выступая перед омоновцами, заместитель руководителя территориального органа по военно-политической работе подполковник Андрей Албетков поздравил правоохранителей, а также ветеранов от себя и от имени начальника управления генерал-майора полиции Микаила Буружева.

«История ингушского ОМОН — это история подвига, бесстрашия, героизма и самопожертвования, которая продолжается и сегодня. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества», — сказал офицер.

Озвучивались и поздравления командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России генерал-полковника Сергея Захарова.

Отличившимся бойцам вручили ведомственные награды. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о героях, погибших при выполнении служебного долга.

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