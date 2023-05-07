Росгвардейцы Ингушетии поддержали акцию «Бессмертный автополк»

Росгвардейцы размещают на служебных автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны — уроженцев региона, в том числе и своих родственников, отдавая дань уважения великому подвигу народа-победителя.

Часть служебного транспорта используется для патрулирования, и таким образом «Бессмертный автополк» непрерывно передвигается по улицам республики.

«Подразделения Росгвардии в Ингушетии регулярно участвовали в традиционном памятном шествии, и с таким же энтузиазмом присоединились к его альтернативе. Важно знать, что таким образом к акции могут присоединиться все желающие, ознакомившись с рекомендациями по оформлению и размещению портретов на сайте Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк», — отметил заместитель начальника территориального органа подполковник Андрей Албетков.