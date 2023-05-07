Память

Росгвардейцы Ингушетии поддержали акцию «Бессмертный автополк»

0

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по республике участвуют во всероссийской акции «Бессмертный автополк», ставшей альтернативой традиционному шествию в День Победы, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы размещают на служебных автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны — уроженцев региона, в том числе и своих родственников, отдавая дань уважения великому подвигу народа-победителя.

Часть служебного транспорта используется для патрулирования, и таким образом «Бессмертный автополк» непрерывно передвигается по улицам республики.

«Подразделения Росгвардии в Ингушетии регулярно участвовали в традиционном памятном шествии, и с таким же энтузиазмом присоединились к его альтернативе. Важно знать, что таким образом к акции могут присоединиться все желающие, ознакомившись с рекомендациями по оформлению и размещению портретов на сайте Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк», — отметил заместитель начальника территориального органа подполковник Андрей Албетков.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии 7-8 мая ожидаются сильный дождь, гроза и град
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии навестили ветерана и вдову участника ВОВ
Глава Ингушетии поздравил Мовсара Евлова с победой на турнире UFC 288
Калиматов встретился с коллективом газеты «Ингушетия» в связи с 30-летием издания
В Ингушетии при опрокидывании легкового автомобиля пострадал один человек
В главном управлении МЧС по Ингушетии провели мероприятие к Дню Победы
Следователи ознакомились с выставкой о ВОВ в Национальной библиотеке Ингушетии
Замминистра просвещения России посетил Ингушетию с неофициальным визитом
Мэр Назрани навестил единственного в Ингушетии ветерана ВОВ Магомеда Медарова
В Ингушетии пройдет турнир памяти чемпиона Европы по дзюдо Магомеда Парчиева
Супруга «товарища Саахова» Елена Этуш побывала в городе воинской славы Малгобеке Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 