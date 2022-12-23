Новый год

Росгвардейцы Ингушетии поздравили детей с ОВЗ с наступающим Новым годом

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В рамках ведомственной акции «Дед мороз специального назначения» сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии посетили дом-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики.

Правоохранители организовали для ребят праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарили сладкие подарки и игрушки.

«Новый год — это праздник, который пробуждает в нашем сердце самые добрые чувства, надежду на лучшее в будущем. Увы, не у всех есть возможность в полной мере ему порадоваться. Мы давно взаимодействуем с детским домом-интернатом, можно даже сказать, что воспитанники учреждения выросли у нас на глазах. Сегодня мы постарались хоть немного обогреть их сердца, порадовать и подарить особенным детям новогоднее настроение», — рассказала газете «Ингушетия» сотрудница пресс-службы ведомства сержант Салима Сампиева.

В свою очередь, руководство и коллектив дома-интерната выразили благодарность росгвардейцам, подарившим особенным детям заряд хорошего настроения.

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