Память

Росгвардейцы Ингушетии принимают участие в поисках останков погибших в ВОВ солдат

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Сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Малгобекскому району Ингушетии присоединились к поисково-разведывательной работе в рамках межрегионального проекта «Горячее небо Кавказа» всероссийской акции «Вахта Памяти-2022».

Сотрудники национальной гвардии совместно с представителями поискового отряда и коллегами из следственных органов приняли участие в раскопках и поднятии частей и механизмов самолета, участвовавшего в боях за Малгобек. В дальнейшем на месте его падения планируется установить памятный знак.

«Сотрудники Росгвардии регулярно участвуют в поисковых работах, и участие в межрегиональном проекте подобной значимости — это еще одна возможность почтить память и назвать поименно тех, кто навсегда ушел ради нашего мирного будущего. Несмотря на то, что со времен войны прошел не один десяток лет, мы не только помним подвиг своих предков, но и стараемся донести его до молодого поколения росгвардейцев», — отметил начальник отделения вневедомственной охраны по Малгобекскому району подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев.

По имеющимся архивным данным, во время оборонительной операции, в небе над Малгобеком вражеской авиацией сбиты десятки советских самолетов. Благодаря усилиям представителей поисковых отрядов в архивах четвертой воздушной армии по изучению сведений безвозвратных потерь, выявлены 32 места падения самолетов на территории республики, сообщает пресс-служба управления национальной гвардии по Ингушетии.

 

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