Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в акции «Российская ленточка»
Сотрудники управления Росгвардии по Ингушетии присоединились к Всероссийской акции «Российская ленточка», в рамках которой поздравили жителей и гостей региона с праздником — Днем Государственного флага России и вручили им ленточки и флажки цветов российского триколора.
Также сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов обеспечили общественную безопасность главного праздничного события в столице республики — Магасе. Нарушений общественного порядка допущено не было.
«Участие в подобного рода мероприятиях способствует воспитанию у подрастающего поколения патриотизма, сохранению духовных и нравственных ценностей нашего народа. От гражданской позиции каждого из нас зависит будущее страны», — отметил сотрудник вневедомственной охраны территориального органа подполковник полиции Тимур Гулоев в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия».