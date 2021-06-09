Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в донорской акции
Более 30 сотрудников подразделений вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии приняли участие в акции «Я — донор Ингушетии». Все они посетили республиканскую станцию переливания крови и пополнили банк крови медицинских учреждений региона.
«Участие в акции приняла лишь часть желающих сдать кровь. Сотрудниками инициатива воспринята с энтузиазмом, и потому планируется еще несколько массовых посещений как до конца самой акции, так и вне ее», — сказал газете «Ингушетия» начальник группы медицинского обеспечения территориального органа майор полиции Хизир Шаваев.
Отметим, что подобные акции периодически организуются региональным министерством здравоохранения, а росгвардейцы являются постоянными их участниками.