Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в донорской акции

«Участие в акции приняла лишь часть желающих сдать кровь. Сотрудниками инициатива воспринята с энтузиазмом, и потому планируется еще несколько массовых посещений как до конца самой акции, так и вне ее», — сказал газете «Ингушетия» начальник группы медицинского обеспечения территориального органа майор полиции Хизир Шаваев.

Отметим, что подобные акции периодически организуются региональным министерством здравоохранения, а росгвардейцы являются постоянными их участниками.