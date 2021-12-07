Росгвардейцы Ингушетии провели мероприятия к 80-летию контрнаступления под Москвой

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Военнослужащие и сотрудники территориального управления и Назрановского полка Росгвардии приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию контрнаступления под Москвой 5 декабря 1941 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Для учеников ведомственной школы № 2 был организован урок мужества, в рамках которого школьникам рассказали о событиях, предшествующих битве, плане немецко-фашистских войск, героизме бойцов Красной армии.

В библиотеке Назрановского полка войск национальной гвардии для военнослужащих и сотрудников была организована выставка документальных источников и художественной литературы, посвященных битве за Москву и ее переломным моментам.

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