Росгвардейцы Ингушетии провели мероприятия к 80-летию контрнаступления под Москвой

Для учеников ведомственной школы № 2 был организован урок мужества, в рамках которого школьникам рассказали о событиях, предшествующих битве, плане немецко-фашистских войск, героизме бойцов Красной армии.

В библиотеке Назрановского полка войск национальной гвардии для военнослужащих и сотрудников была организована выставка документальных источников и художественной литературы, посвященных битве за Москву и ее переломным моментам.