Росгвардейцы Ингушетии провели мероприятия к 80-летию контрнаступления под Москвой
Военнослужащие и сотрудники территориального управления и Назрановского полка Росгвардии приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию контрнаступления под Москвой 5 декабря 1941 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Для учеников ведомственной школы № 2 был организован урок мужества, в рамках которого школьникам рассказали о событиях, предшествующих битве, плане немецко-фашистских войск, героизме бойцов Красной армии.
В библиотеке Назрановского полка войск национальной гвардии для военнослужащих и сотрудников была организована выставка документальных источников и художественной литературы, посвященных битве за Москву и ее переломным моментам.