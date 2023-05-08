Память

Росгвардейцы Ингушетии провели «Парад у дома ветерана»

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В преддверии Дня Победы сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии в городе Назрани организовали Парад для ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие представители регионального отделения Единой России, кадеты Горского кадетского корпуса и юнармейцы.

В парадный строй у дома ветерана встали сотрудники вневедомственной охраны территориального органа и кадеты ГКК. Композиции военных лет, а также музыкальное сопровождение для прохождения торжественным маршем исполнили военнослужащие оркестра владикавказского соединения Росгвардии, отмечается в релизе.

«Великая Победа, добытая огромной ценой — одно из самых важных событий за всю историю нашей страны. Самое малое, что мы могли бы сделать для тех, кто эту Победу приблизил — бережно хранить и приумножать память, привлекая к подобным акциям действующих сотрудников и военнослужащих, подрастающее поколение», — отметил заместитель начальника управления Росгвардии по республике подполковник Андрей Албетков.

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