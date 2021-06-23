Росгвардейцы Ингушетии уничтожили 100 артиллерийских снарядов, обнаруженных под землей

«В ходе проведения поисковых мероприятий на территории Сунженского района военнослужащие Росгвардии, выполняющие задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, обнаружили 100 снарядов к автоматической пушке. В ходе проверки специалисты инженерно-саперного подразделения установили, что 30 мм боеприпасы находились в земле более 10 лет», — сказал собеседник.

По его словам, с соблюдением необходимых мер безопасности боеприпасы уничтожены на месте.