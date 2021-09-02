Росгвардейцы Ингушетии успешно выступили на ведомственных соревнованиях по самбо

Так, представителю вневедомственной охраны территориального органа старшему сержанту полиции Тимерлану Балаеву удалось завоевать первое место в весовой категории до 58 кг.

«Прежде всего хотелось бы поблагодарить руководство за возможность готовиться и принимать участие в первенствах, совмещая службу со спортом. Победа в окружном этапе дает возможность выступить на всероссийском уровне уже в следующем месяце, впереди серьезный процесс подготовки», — отметил старший сержант Балаев.

Всего в чемпионате приняло участие более 80 спортсменов, которые соревновались в шести весовых категориях в составе 15 команд.