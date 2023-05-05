Урок мужества

Росгвардейцы провели уроки мужества в подшефных школах Ингушетии в преддверии Дня Победы

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии организовали для учащихся подшефных школ республики уроки мужества, посвященные предстоящему празднику Великой Победы.

Сообщается, что росгвардейцы рассказали школьникам об основных сражениях Великой Отечественной войны, в том числе о боях за Малгобек и о героической обороне Брестской крепости, в которой участвовало 90 уроженцев Ингушетии.

«На Мемориале памяти и славы в Назрани установлен памятник советскому солдату лейтенанту Уматгирею Барханоеву, последнему из бойцов, оборонявших Брестскую крепость. Позади памятника реконструирован фрагмент стены Брестской крепости, где с обратной стороны высечены надписи, которые оставили в крепости бойцы», — отметил лейтенант полиции Микаил Китиев.

Школьники с большим интересом слушали выступление гостей и активно делились с ними своими знаниями о Великой Победе и о беспримерном героизме и мужестве солдат Красной армии, а также почтили память погибших минутой молчания.

Кроме того, правоохранители рассказали подопечным о подвигах росгвардейцев, удостоенных различных государственных наград и погибших при исполнении служебных обязанностей в разное время.

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