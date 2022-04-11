Росгвардейцы уничтожили опасные предметы в Ингушетии

Обнаруживший подозрительную находку местный житель незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. Прибывшая на место группа разминирования ОМОН «Беркут-Юг» территориального Управления Росгвардии обследовала и идентифицировала опасные предметы как два минометных снаряда. Найденное уничтожено на месте накладным снарядом.

Других подозрительных предметов в ходе осмотра прилегающей территории обнаружено не было.