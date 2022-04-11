Росгвардейцы уничтожили опасные предметы в Ингушетии

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Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Ингушетия обезвредили взрывоопасные предметы, обнаруженные в селе Нижние Ачалуки Малгобекского района.

Обнаруживший подозрительную находку местный житель незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. Прибывшая на место группа разминирования ОМОН «Беркут-Юг» территориального Управления Росгвардии обследовала и идентифицировала опасные предметы как два минометных снаряда. Найденное уничтожено на месте накладным снарядом.

Других подозрительных предметов в ходе осмотра прилегающей территории обнаружено не было.

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