Росимущество передало музею-заповеднику в Ингушетии объекты культурного наследия

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Главы и Правительства республики, Росимущество по региону передало в безвозмездное пользование музею-заповеднику 79 объектов культурного наследия XIII–XV веков, находящихся на территории Джейрахского муниципального района Ингушетии.

Отмечается, что данный акт поднимет на новую планку развитие музея-заповедника, кроме того, повысится уровень узнаваемости уникальных древних памятников культуры общероссийского значения.