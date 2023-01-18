Росимущество передало музею-заповеднику в Ингушетии объекты культурного наследия

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Джейрахско-Ассинскому государственному историко-архитектурному и природному музею-заповеднику передали почти 80 средневековых объектов культурного наследия.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Главы и Правительства республики, Росимущество по региону передало в безвозмездное пользование музею-заповеднику 79 объектов культурного наследия XIII–XV веков, находящихся на территории Джейрахского муниципального района Ингушетии.

Отмечается, что данный акт поднимет на новую планку развитие музея-заповедника, кроме того, повысится уровень узнаваемости уникальных древних памятников культуры общероссийского значения.

 

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