«РОСИЗО» представит в Ингушетии живопись и декоративно-прикладное искусство народов Кавказа и Средней Азии

Проект музейно-выставочного центра «РОСИЗО» представит посетителям выставки произведения художников и мастеров декоративно-прикладного искусства из собственных фондов, а также Государственного музея Востока и Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Шигабутдина Марджани.

Гости мероприятия познакомятся с такими народными промыслами Северного Кавказа, как кубачинская обработка металла, балхарская керамика, унцукульская насечка. Здесь будут представлены грузинская, ташкентская, риштанская, таджикская цветная керамика, художественная ковка и чеканка, среднеазиатская народная игрушка, ручная вышивка и ручное ткачество. Также посетители увидят живописные картины художников из Дагестана, Осетии, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии.

Открытие выставки, которая продлится до 15 августа, состоится 8 июля в 14:30.