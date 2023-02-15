Рослесхоз вводит запрет на весенний профотжиг сухой травы

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Рослесхоз вводит запрет на весенние профилактические выжигания сухой травы, об этом было заявлено в ходе заседания федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

Ограничения на весенние профотжиги с переносом основных работ на осенний период после завершения пожароопасного периода позволят снизить риски возникновения нештатных ситуаций, подчеркнул заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский. Он также сообщил, что, несмотря на запрет выжигания травы на законодательном уровне, по статистике, 90% весенних пожаров происходит по вине местного населения.

По информации пресс-службы Рослесхоза, федеральный штаб настоятельно рекомендовал регионам рассмотреть вопрос введения весеннего моратория на профотжиги на землях лесного фонда. Руководителям лесных служб необходимо проработать вопрос с руководством субъектов об отказе огневых работ на землях иных категорий и организовать профилактику бесконтрольных палов травы местным населением. Соответствующие поручения внесены в протокол заседания штаба.

Напомним, летом прошлого года значительно ужесточилось наказание за сжигание сухостоя. Максимальный штраф для граждан увеличился с 3 тысяч до 15 тысяч рублей.

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