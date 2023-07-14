Росмолодежь обновила линейку форумов и приглашает молодых людей Ингушетии познакомиться с ними

Отмечается, что форумы Росмолодёжи — это безграничные возможности для участников, которые позволяют продвинуть свою идею и реализовать проект на платформе «Росмолодёжь. Гранты», способствуют профессиональной самореализации (70% практики и 30% теории), предоставляют стажировки для студентов и трудоустройство для молодых профессионалов в крупнейших компаниях Российской Федерации. А еще форумы дают возможность оказать поддержку тем, кто в этом нуждается, и принять участие в совместных акциях с всероссийским проектом «Мы вместе». Форумы — это точка входа в экосистему Росмолодёжи участникам из любой точки России, в том числе из малых городов и деревень, с постсопровождением самых активных участников — стажировки, трудоустройство, дополнительное образование, «социальные лифты», возможности для развития бизнеса.

«География форумов включает десятки регионов, от Калининграда до Камчатки. Каждый форум строится по принципу формирования тематических и экспертных сообществ. Магистральные тематики форумов охватывают сферы и отрасли, интересные молодёжи: медиа, экология, социально-гуманитарные дисциплины, креативные индустрии, предпринимательство, карьера и многое другое», — рассказали организаторы.

Напомним, участниками форумов смогут стать студенты, работающая молодёжь, состоявшиеся специалисты и молодые семьи от 18 до 35 лет, а также школьники и студенты колледжей — участники Российского движения детей и молодежи «Движение первых» от 14 до 17 лет, для которых в 2023 году созданы специальные детские треки и смены.

В 2023 году программа форумов стала открытой для жителей регионов проведения, что позволит еще большему количеству людей узнать о возможностях, открывающихся для молодёжи. Лучшие участники по итогам форумов будут поощрены за достижения и отправятся в тур по России по программе «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Чтобы принять участие в мероприятиях платформы «Росмолодёжь. События», участнику необходимо выбрать форум, интересный ему по тематике, на платформе events. myrosmol. ru, пройти регистрацию и выполнить задания. Участие в форуме бесплатное.