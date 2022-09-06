Горячая линия

Роспотребнадзор по Ингушетии открыл «горячую линию» по вопросам организации питания в школах

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В Управлении Роспотребнадзора по Ингушетии начала работу тематическая «горячая линия» по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях.

В период с 5 по 16 сентября текущего года специалисты надзорного ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в школах, роли администрации образовательного учреждения в этом процессе, аспектах возможного родительского контроля, дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.

Задать свои вопросы жители республики могут, позвонив на «горячую линию»: 8-800-100-60-66, 8 (8734) 55-03-21 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); в консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия» по телефонам: 8 (8732) 22-74-55, 22-91-76, 22-89-22 (факс) с 10 до 17 часов по местному времени.

Кроме того, жители районов могут обратиться в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Ингушетии: г. Сунжа, ул. Комсомольская, 126, тел. 72-25-42; г. Малгобек, ул. Восход, 14, тел. 62-30-07.

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