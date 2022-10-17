Роспотребнадзор по Ингушетии проверил объекты общественного питания социальных учреждений

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Управлением Роспотребнадзора по Ингушетии за истекший период 2022 года проведены плановые и внеплановые проверки в отношении 63 объектов общественного питания в социальных учреждениях (дошкольные учреждения, школы, больницы), в ходе которых был осуществлён мониторинг качества и безопасности поставляемых пищевых продуктов.

Как сообщили в ведомстве, в рамках надзора исследовано 68 проб готового питания, не соответствующих гигиеническим нормативам проб не выявлено.

Однако в ходе проверок были выявлены нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: нарушения требований к санитарно-гигиеническому и санитарно-техническому состоянию помещений; несоблюдение правил личной гигиены; нарушения требований к прохождению предварительного при приёме и периодического медицинского осмотра.

Отмечается, что по результатам проверок управлением в ходе проведения плановых и внеплановых мероприятий по контролю, административных расследований, составлено 12 протоколов об административных правонарушениях по статьям 6.4, 6.6, 6.7 ч. 1 КоАП РФ.

В адрес юридических лиц были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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