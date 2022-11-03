Вакцинация

Роспотребнадзор по Ингушетии проводит работу по активизации вакцинации детей

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Управление Роспотребнадзора по Ингушетии совместно с республиканским министерством здравоохранения запланировало цикл выездных совещаний с родительскими активами в муниципальных детских дошкольных организациях.

Эта работа проводится в рамках активизации обеспечения необходимого охвата профилактической вакцинацией против распространения инфекционных заболеваний на территории республики. Так, 2 ноября проведено совещание в детском садике № 3 сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе диалога были обсуждены вопросы необходимости вакцинации детей в рамках национального календаря профпрививок, в том числе против полиомиелита. Специалистами были даны исчерпывающие ответы на все заданные родителями вопросы.

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