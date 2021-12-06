Россельхозцентр по Ингушетии испытывает в полевых условиях 6 сортов пшеницы

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба учреждения, на поле отмечены дружные всходы, посевы находятся в хорошем состоянии, в фазе кущения. Ряды выравнены. Всхожесть семян в полевых условиях, по словам агрономов регионального РСЦ, составляет более 98%. Вредители и болезни на данный момент специалистами не отмечены.

Семена предоставил Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр. Россельхозцентр по Ингушетии заключил договор с ними. Закладка опытного участка является первым шагом по сотрудничеству между учреждениями.

Напомним, в октябре 2021 года Россельхозцентр по республике провёл закладку опытных участков 6 сортов пшеницы отечественной селекции. «Княгиня Ольга», «Арсенал», «Статус», «Олимп», «Стать» и «Березит» — это сорта мягкой озимой пшеницы. Перед посевом на делянках агрономами была подготовлена почва: проведены все необходимые агротехнические мероприятия, внесены удобрения. На поле провели предпосевную обработку пестицидами и протравливание семян перед посевом.