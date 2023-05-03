Россельхозцентр по Ингушетии поддержал «Вкусную пятницу» Россельхозбанка

Данное мероприятие прошло во дворе Ингушского отделения Россельхозбанка в Назрани. В РСЦ особо отметили, что всероссийская инициатива запущена Россельхозбанком, проводится она по всей стране с целью поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. Продукцию местных производителей можно приобрести как очно, придя непосредственно к месту проведения ярмарки, так и онлайн через приложение «Своё Родное».

Ингушский РСЦ несколько раз подключался к проведению акции. Правда, на этот раз учреждение выступило не в роли соорганизатора, а участника. На этой «Вкусной пятнице» филиал представил широкий ассортимент однолетних и многолетних цветов. А также биологические препараты, стимуляторы роста для растений и пакетированные семена овощных и ягодных культур — продукция, произведенная под брендом Россельхозцентра.

Напомним, что региональный Россельхозцентр в рамках внебюджетной деятельности третий год занимается разведением цветов.