Россельхознадзор по Ингушетии призвал соблюдать санитарные правила при утилизации биологических отходов

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Россельхознадзор по Ингушетии призвал хозяйствующие субъекты всех форм собственности и физических лиц республики соблюдать требования ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий были выявлены случаи несоблюдения требований законодательства в части утилизации биологических отходов. Это выражается в массовых сбросах трупов павших животных на несанкционированных мусорных свалках и землях сельскохозяйственного назначения. Указанные действия являются фактором, способствующим распространению особо опасных заразных болезней животных.

По словам госинспектора М. Тумгоевой, за такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 4 до 5 тыс. руб. для граждан; от 20 до 40 тыс. руб. для должностных лиц; от 40 до 50 тыс. руб. для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; от 500 до 700 тыс. руб. для юридических лиц, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отмечается, что с целью профилактики нарушений в данной сфере на территории республики оборудованы и функционируют 4 объекта: биотермическая яма (яма Беккари) — с. п. Сурхахи; трупосжигательные печи в г. Малгобек — 1 ед., с. п. Южное, Малгобекского района — 1 ед., с. п. Экажево, Назрановского района — 1 ед.

Гражданам, хозяйствующим субъектам в случае необходимости утилизации трупов павших животных или биологических отходов следует обращаться в учреждения государственной ветеринарной службы по месту жительства или по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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