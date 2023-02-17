Энергоснабжение

«Россети Северный Кавказ» направят 75 млн рублей на повышение квалификации сотрудников в 2023 году

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Почти 14,3 тыс. специалистов группы «Россети Северный Кавказ» пройдут курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 2023 году. На эти цели энергокомпания направит порядка 75 млн рублей.

Энергетики расширят знания и навыки прежде всего по тем направлениям, от которых зависит надёжное электроснабжение регионов. Это эксплуатация интеллектуальных систем учета электроэнергии, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей, метрологическое обеспечение деятельности по передаче и распределению энергоресурса, сообщили в пресс-службе компании.

Особое внимание уделят изучению безопасных методов и приемов работы на высоте, правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве, охраны труда и пожарной безопасности.

Кроме того, продолжая процесс автоматизации процессов и развития новых направлений, энергокомпания инициировала в текущем году новые современные программы обучения. В их числе — наладка и эксплуатация устройств релейной защиты и автоматики, автоматизированной системы управления технологическими процессами высокоавтоматизированных подстанций.

«Одной из основных составляющих кадровой стратегии «Россети Северный Кавказ» является непрерывное обучение персонала. И не только потому, что высокая квалификация, новые знания и умения позволяют специалистам эффективно решать профессиональные задачи, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение округа. Для энергокомпании очень важно создать условия для максимального раскрытия потенциала коллектива, личностного развития каждого сотрудника, поскольку главной ценностью отрасли всегда остаются люди», — подчеркнул заместитель генерального директора — руководитель Аппарата «Россети Северный Кавказ» Сергей Смагин.

Отметим, что с начала текущего года обучающие курсы уже прошли более 600 специалистов группы «Россети Северный Кавказ».

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