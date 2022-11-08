«Россети Северный Кавказ» объявляют о старте конкурса детского рисунка «Безопасная энергетика»

Коммуникационный проект ориентирован на учащихся средних общеобразовательных учреждений Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 9 до 16 лет включительно. К участию приглашаются все желающие ребята указанного возраста, сообщает пресс-служба компании.

Энергетики предлагают визуализировать свои размышления на темы: «Правила соблюдай — жизнь спасай!», «Энергетика будущего: невидима и безопасна». На конкурс принимаются рисунки с оригинальным текстом или слоганом на тему соблюдения правил электробезопасности или последствий в случае их нарушения.

Специалисты круглогодично учат детей грамотному обращению с электричеством в рамках тематических занятий, викторин, экскурсий на питающие центры, распространяя разъяснительные материалы на самых разных площадках. При этом каждый энергетик отчетливо понимает, что сохранение детских жизней и здоровья требует упорной работы, непрерывного совершенствования формата. Кому-то, чтобы усвоить информацию, достаточно просто ознакомиться с правилами, для кого-то необходима их визуализация или непосредственное погружение в тему. Важны охват и вовлеченность, отсюда и поиск новых каналов взаимодействия с детской аудиторией, в том числе в формате конкурса.

Рисунки будут оцениваться по основным критериям: новизна идеи, ее выразительность, а также способность донести важную информацию, касающуюся соблюдения правил электробезопасности.

Работы принимаются до 30 ноября 2022 года. Победители будут объявлены в канун Дня энергетика — до 22 декабря.

Все призеры получат памятные подарки и дипломы. Работы победителей с информацией об авторах будут изданы в специальном тематическом буклете — их сможет посмотреть широкая аудитория.

Подробно с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте «Россети Северный Кавказ» в разделе «Пресс-центр».