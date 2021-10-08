Профилактика

«Россети Северный Кавказ» продолжают работу по предотвращению детского электротравматизма

0

Исполняющий обязанности директора филиала «Россетти Северный Кавказа» — «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев провел занятие «Осторожно — электричество!» в средней общеобразовательной школе № 19 сельского поселения Сагопши Малгобекского района.

Энергетик рассказал учащимся младших классов самые важные факты о ресурсе: что такое электрический ток, в каких случаях он может быть опасным, правила поведения вблизи объектов сетевого хозяйства и обращения с ним в быту, почему нельзя подниматься на опоры ЛЭП, удить рыбу в грозу, что такое шаговое напряжение и «электробезопасное селфи».

Дети ознакомились с предупреждающими знаками, размещаемыми на оборудовании, и узнали, что человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно и быстро оказать ему первую помощь.

Для закрепления полученных знаний ребятам вручили канцелярские наборы: расписания уроков, брошюры и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

«Чтобы сформировать у детей культуру безопасного обращения с электричеством, необходимо понимание существующей опасности. Предупредит несчастные случаи, сохранит жизнь и здоровье только осознанное и ответственное отношение к ресурсу. Именно поэтому занятия по электробезопасности давно стали обязательным элементом образовательной программы регионов функционирования компании «Россети», в том числе Ингушетии», — отметил Ислам Гандалоев.

Напомним, мероприятия, направленные на профилактику детского электротравматизма, специалисты проводят в рамках реализации комплексной программы. Документ подразумевает организацию тематических уроков, конкурсов и викторин, экскурсии на энергообъекты, проверку технического состояния энергооборудования на территориях и вблизи образовательных учреждений. Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют видеоролики по электробезопасности на телеканалах.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии реализуется 80 мероприятий в рамках нацпроектов
Четыре человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за сутки
Мировой рейтинг мастеров джиу-джитсу возглавил спортсмен из Ингушетии
Самая дорогая ипотека в СКФО оказалась в Ингушетии
Ингушский госуниверситет и Московский физико-технический институт разработают карту сотрудничества
СКР и прокуратура начали проверку после взрыва газа с пострадавшими в Ингушетии
МегаФон обеспечил интернетом 700 социальных объектов Северного Кавказа
Эксперт: «Перепись — это основание получить дополнительные инвестиции»
19 лет назад был убит богослов и депутат парламента Ингушетии Башир-хаджи Аушев
Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в Ингушетии
Представители клуба «Чингиз» Ингушетии стали лучшими на первенстве страны по спорту глухих

Главное

Яндекс.Метрика

 