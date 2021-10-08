«Россети Северный Кавказ» продолжают работу по предотвращению детского электротравматизма

Энергетик рассказал учащимся младших классов самые важные факты о ресурсе: что такое электрический ток, в каких случаях он может быть опасным, правила поведения вблизи объектов сетевого хозяйства и обращения с ним в быту, почему нельзя подниматься на опоры ЛЭП, удить рыбу в грозу, что такое шаговое напряжение и «электробезопасное селфи».

Дети ознакомились с предупреждающими знаками, размещаемыми на оборудовании, и узнали, что человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно и быстро оказать ему первую помощь.

Для закрепления полученных знаний ребятам вручили канцелярские наборы: расписания уроков, брошюры и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

«Чтобы сформировать у детей культуру безопасного обращения с электричеством, необходимо понимание существующей опасности. Предупредит несчастные случаи, сохранит жизнь и здоровье только осознанное и ответственное отношение к ресурсу. Именно поэтому занятия по электробезопасности давно стали обязательным элементом образовательной программы регионов функционирования компании «Россети», в том числе Ингушетии», — отметил Ислам Гандалоев.

Напомним, мероприятия, направленные на профилактику детского электротравматизма, специалисты проводят в рамках реализации комплексной программы. Документ подразумевает организацию тематических уроков, конкурсов и викторин, экскурсии на энергообъекты, проверку технического состояния энергооборудования на территориях и вблизи образовательных учреждений. Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют видеоролики по электробезопасности на телеканалах.