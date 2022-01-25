«Россети Северный Кавказ» в 2021 году на 40% увеличили количество поданных исков к должникам в Ингушетии

Так, в 2021 году энергетики подали 4 337 исков на общую сумму 910,7 млн рублей. Суды в отчетном периоде удовлетворили требования энергокомпании по 2 819 исковым заявлениям на сумму 626,6 млн рублей (с учетом прошлых периодов). В числе наиболее крупных дел, по которым принято положительное для гарантирующего поставщика решение, — иски к ГУП «Ингушрегионводоканал» о взыскании долга на сумму 131,6 млн рублей и к МУП «Малгобек-Водоканал» на 30,4 млн рублей.

«В 2021 году мы увеличили объем претензионно-исковой работы: рост поданных в суды региона исков в количественном эквиваленте составил 40,7%. В текущем году задача останется актуальной. С абонентами, недисциплинированность которых наносит ощутимый урон работе энергосистемы региона в целом и сетевой компании в частности, тормозит ремонт и модернизацию электросетевой инфраструктуры, говорить будем нормами законодательства. Безусловно, иначе обстоят дела с потребителями, чья задолженность — следствие определенных финансовых проблем. В таких ситуациях мы всегда готовы к диалогу, готовы помочь — существуют различные варианты урегулирования вопроса, в том числе реструктуризация долга. Но первый шаг за вами — нужно просто прийти и рассказать о проблеме», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» призывает своих абонентов более ответственно подходить к оплате счетов за использованный ресурс. В интересах потребителей — не доводить ситуацию до исполнительного производства: сумма, предъявляемая к оплате, будет выше фактического долга, т. к. в нее будет включен и исполнительский сбор в доход государства в размере 7% от суммы задолженности.

Напомним, если дебитор не исполняет решение суда об уплате задолженности в добровольном порядке, компания обращается в службу судебных приставов. Федеральный орган применяет к должникам ограничительные меры, в том числе арест имущества и банковских счетов, временное ограничение выезда за пределы России.