«Россети Северный Кавказ» в 2021 году вернули в Ингушетии украденные киловатты почти на 105 млн рублей

Как сообщили газете «Ингушетия» в компании, за 12 месяцев регулярных рейдовых мероприятий с контрольным съемом показаний приборов учета и обследованием сетевых объектов энергетики вернули 14,5 миллиона украденных киловатт-часов. Этот объем ресурса равен месячному энергопотреблению крупнейшего города республики — Назрани (население — более 124 тыс. человек). В денежном эквиваленте сумма ущерба, причиненного электросетевому комплексу региона, составила порядка 105 млн рублей.

Отмечается, что доля населения в итоговой цифре занимает порядка 4% — 580 тысяч кВт. ч на 3,7 млн рублей. 96% — 13,9 млн кВт. ч более чем на 101 млн рублей — приходятся на юридические лица. В регионе превалируют «набросы» на воздушные линии, нарушение целостности счетчиков, отсутствие договоров на технологическое присоединение и электроснабжение.

По каждому факту специалисты составили акты о неучтенном потреблении. Нарушившие закон потребители заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, которую могли бы получить законным путем. Сумма ущерба у юридических лиц рассчитана по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы, у физических — с применением десятикратного норматива. Кроме того, нарушители оплачивают штраф, предусмотренный действующим законодательством.

«Россети Северный Кавказ» напомнили об административной и уголовной ответственности за хищение электроэнергии. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Кроме того, неучтённое потребление ресурса напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения, а самое главное — оно опасно для жизни как самого нарушителя, так и добросовестных потребителей.