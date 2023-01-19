Россия и Саудовская Аравия договорились о проведении сезона хаджа 2023 года

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, согласно соглашению квота на хадж для паломников из РФ в Мекку и Медину в текущем году составит 25 тысяч мест. Отмечается, что для граждан страны она в полном объёме восстановлена и равняется допандемийным показателям.

Кроме того, для желающих совершить паломничество убраны возрастные ограничения (до 65 лет), которые были утверждены в прошлом году из-за непростой ситуации с ковидом в мире. Напомним, в 2022 году из России в королевство отправились 12,5 тысячи человек.