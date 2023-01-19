Россия и Саудовская Аравия договорились о проведении сезона хаджа 2023 года

0

Россия и Саудовская Аравия договорились о проведении сезона хаджа 2023 года для российских мусульман, соответствующий документ подписан на днях.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, согласно соглашению квота на хадж для паломников из РФ в Мекку и Медину в текущем году составит 25 тысяч мест. Отмечается, что для граждан страны она в полном объёме восстановлена и равняется допандемийным показателям.

Кроме того, для желающих совершить паломничество убраны возрастные ограничения (до 65 лет), которые были утверждены в прошлом году из-за непростой ситуации с ковидом в мире. Напомним, в 2022 году из России в королевство отправились 12,5 тысячи человек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия попала в тройку регионов-лидеров рейтинга госпабликов в сфере здравоохранения
Ингушетия демонстрирует прорыв в рейтинге эффективности управления
Все учреждения культуры Ингушетии оснащены необходимыми музыкальными инструментами
Фатиму Албакову утвердили в должности ректора Ингушского госуниверситета
Задача властей в Год педагога и наставника — привлечь внимание к профессии учителя — Калиматов
НБ Ингушетии получила в дар от вдовы балкарского поэта Кайсына Кулиева издания, посвященные его памяти
Филармония Ингушетии принимает активное участие в проекте «Культура для школьников»
Юные самбисты Назрановского района успешно выступили на первенстве Ингушетии
В Ингушетии завершился проект «Школа юных корреспондентов»
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев в составе «Рубина» забил очередной гол
Житель Ингушетии отправился в колонию за хранение боевых припасов

Главное

Яндекс.Метрика

 