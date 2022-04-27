Политика

Россия намерена восполнить отмененные международные соревнования за счет своих новых турниров

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Владимир Путин заявил, что Россия продолжит проводить открытые спортивные соревнования внутри страны.

С такой инициативой выступил глава государства на заседании совета по развитию спорта. По его словам, страна будет рада принимать всех, кто выступает за идеалы спорта.

«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений», — сообщил Президент РФ.

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