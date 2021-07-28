Россия не допустит разрушения института семьи за счет иностранного вмешательства

«С каких пор представители международных организаций определяют, каким должен быть институт семьи в России? С каких пор люди из Европы формируют НПА нашей страны? Почему ЕСПЧ не уважает право граждан РФ на традиционные семейные ценности?! Это не просто возмутительно, это беспредел!» — заявил Нальгиев.

Он считает, что нашу страну проверяют на прочность. По его словам, в самой Европе только в 16 странах напрямую разрешено юридически закреплять однополые браки. ЕС насчитывает 28 стран, при этом на территории Европы располагаются 50 государств.

«Не все европейцы разделяют эту тенденцию вражды с Господом и природой человека», — добавил глава молодежного правительства.

Как отметил Нальгиев, в ЕСПЧ не осознают российских реалий. Россия — это не увеличенная версия какой-то из стран западной Европы, это страна со своим менталитетом, которая стремится сохранить традиционные ценности.

Требование ЕСПЧ противоречит Конституции РФ. В документе есть четко прописанное определение брака — «союз между мужчиной и женщиной».

Подобные требования — проверка «личных границ» России на прочность.

«Если мы не будем их защищать, то в ближайшем будущем мы увидим разрушение института семьи, а также традиционного уклада, принятого в российском обществе», — полагает Нальгиев.