Россия не допустит разрушения института семьи за счет иностранного вмешательства
Европейский суд по правам человека признал, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Комментируя абсурдное решение ЕСПЧ, председатель молодежного правительства Ингушетии Магомет Нальгиев отметил, что Россия имеет полное право на выражение возмущения этим требованиям или на его игнорирование.
«С каких пор представители международных организаций определяют, каким должен быть институт семьи в России? С каких пор люди из Европы формируют НПА нашей страны? Почему ЕСПЧ не уважает право граждан РФ на традиционные семейные ценности?! Это не просто возмутительно, это беспредел!» — заявил Нальгиев.
Он считает, что нашу страну проверяют на прочность. По его словам, в самой Европе только в 16 странах напрямую разрешено юридически закреплять однополые браки. ЕС насчитывает 28 стран, при этом на территории Европы располагаются 50 государств.
«Не все европейцы разделяют эту тенденцию вражды с Господом и природой человека», — добавил глава молодежного правительства.
Как отметил Нальгиев, в ЕСПЧ не осознают российских реалий. Россия — это не увеличенная версия какой-то из стран западной Европы, это страна со своим менталитетом, которая стремится сохранить традиционные ценности.
Требование ЕСПЧ противоречит Конституции РФ. В документе есть четко прописанное определение брака — «союз между мужчиной и женщиной».
Подобные требования — проверка «личных границ» России на прочность.
«Если мы не будем их защищать, то в ближайшем будущем мы увидим разрушение института семьи, а также традиционного уклада, принятого в российском обществе», — полагает Нальгиев.