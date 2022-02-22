Сенатор Константин Долгов уверен, что это самое верное решение, так как на Донбассе проживает несколько сот тысяч граждан России.

«У России не было другого выхода — мы своих не бросаем, невозможно представить ситуацию, когда бы мы отказали нашему народу в помощи», — отметил председатель правления ассоциации «Российское историческое общество» Константин Могилевский.

Политолог Марат Баширов выразил мнение, что на данный момент заметна только роль «Единой России» и волонтеров, необходимо, чтобы все партии приняли участие и оказали поддержку беженцам.

«Пока активно включились только «Единая Россия» и волонтеры. Хотелось бы, чтобы и другие партии принимали участие», — отметил он.

По словам Баширова, те люди, которые живут в Донбассе, понимают, что только в России есть гуманитарный канал и только в нашу страну можно уехать.

«Очень приятно, что многие регионы самостоятельно принимают решения об открытии мест размещения. Потому что Ростовская область эти 60 с лишним тысяч у себя разместить не сможет. Это огромная цифра, которая касается и пенсионеров, которые заслуживают особого внимания», — сказал политолог.

Ранее власти Ингушетии заявили, что готовы принять до 750 беженцев из ЛДНР.