Россия, принимая беженцев из ЛДНР, проходит «тест» на человечность — эксперты
Эксперты считают, что Россия, принимая беженцев из ЛДНР, проходит «тест» на человечность.
Сенатор Константин Долгов уверен, что это самое верное решение, так как на Донбассе проживает несколько сот тысяч граждан России.
«У России не было другого выхода — мы своих не бросаем, невозможно представить ситуацию, когда бы мы отказали нашему народу в помощи», — отметил председатель правления ассоциации «Российское историческое общество» Константин Могилевский.
Политолог Марат Баширов выразил мнение, что на данный момент заметна только роль «Единой России» и волонтеров, необходимо, чтобы все партии приняли участие и оказали поддержку беженцам.
«Пока активно включились только «Единая Россия» и волонтеры. Хотелось бы, чтобы и другие партии принимали участие», — отметил он.
По словам Баширова, те люди, которые живут в Донбассе, понимают, что только в России есть гуманитарный канал и только в нашу страну можно уехать.
«Очень приятно, что многие регионы самостоятельно принимают решения об открытии мест размещения. Потому что Ростовская область эти 60 с лишним тысяч у себя разместить не сможет. Это огромная цифра, которая касается и пенсионеров, которые заслуживают особого внимания», — сказал политолог.
Ранее власти Ингушетии заявили, что готовы принять до 750 беженцев из ЛДНР.