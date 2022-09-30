Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей

Отмечается, что глава российского государства принял это решение в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, учитывая волеизъявление жителей региона на референдумах.

Указы вступают в силу со дня их подписания.

Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией в феврале текущего года.

Как накануне сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, сегодня, 30 сентября, в 15 часов в Кремле будут подписаны договоры о вхождении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.