Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета и независимости Запорожской и Херсонской областей. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Отмечается, что глава российского государства принял это решение в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, учитывая волеизъявление жителей региона на референдумах.
Указы вступают в силу со дня их подписания.
Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией в феврале текущего года.
Как накануне сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, сегодня, 30 сентября, в 15 часов в Кремле будут подписаны договоры о вхождении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.