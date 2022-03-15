Импорт

Россия продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка продукцией

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Западные санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России, страна наращивает сотрудничество по импорту продовольствия, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

«Санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками», — цитирует вице-премьера пресс-служба кабинета министров.

В частности, за последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз в Россию продовольственной продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Республики Беларусь, Азербайджана, Киргизии, Казахстана.

Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала. Также открыты поставки инкубационного яйца. Дополнительно по результатам переговоров и с учетом благополучной эпидемиологической ситуации по болезням птиц разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят из Бразилии и Чили.

«Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя. Но не стоит подогревать искусственный спрос закупками впрок. Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», — сказала Абрамченко.

Комментарии 1

Алисхан 15 марта, 2022 - 10:54
ИнкГуш- господин видящий,предвидящий. Паарма-пармат-прометей- предвидящий ,предусмотрительный.

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