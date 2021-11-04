Россияне оставили крупные города на период нерабочих дней

Среди жителей, которые решили покинуть города в октябре 2021 года, 87% отправились в ближайшие области и небольшие населённые пункты в пределах своего региона, и только 13% поехали в другие субъекты. Во время нерабочих дней прошлого года большее число людей путешествовало на дальние расстояния — около 20% от общего числа перемещавшихся.

Аналитики МегаФона зафиксировали самый большой отток городских жителей в Москве. К 30 октября из города уехали 14% москвичей — это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Большинство остались в пределах Московской области. Из других городов москвичи чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

Самая большая миграция населения в городах Северного Кавказа с 28 по 30 октября была отмечена в Махачкале — город покинули 7,4% жителей. Далее следует Ставрополь — 6,8%, Грозный — 6,4%, Пятигорск — 5,2% и Владикавказ — 3,5%.

С 28 по 30 октября в России значительно выросло потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты МегаФона потратили на 36% больше трафика в осенний период нерабочих дней 2021 года, чем в весенний 2020 года. По мнению аналитиков МегаФона, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет абонентам при необходимости работать, даже находясь на даче или в любой другой точке России.