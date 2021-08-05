Российская телевизионная радиовещательная сеть отмечает 20-летие

РТРС образована в 2001 году Указом Президента России № 1031 для решения стратегических задач: формирования единого производственно-технологического комплекса государственных теле- и радиосетей, их эксплуатации, модернизации и развития. В 2021 году РТРС признана лучшим работодателем отрасли телекоммуникаций России (исследование Randstad Employer Brand Research).

В 2010-е годы РТРС создала крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть в соответствии с федеральной целевой программой развития телерадиовещания. Сеть включает 5040 передающих станций и дает возможность жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов без абонентской платы.

Сегодня в филиале РТРС в республике работают 87 человек, сообщили газете «Ингушетия» в телекоммуникационной организации. Цифровая телесеть из 15 передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 98,6% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны региональные блоки филиала ВГТРК на телеканалах «Россия 1» и передачи НТРК «Ингушетия» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 5 радиостанций.

В планах РТРС — расширение спектра услуг для удовлетворения нужд федеральных и региональных органов власти, вещателей, операторов связи и иных заказчиков. Заметна востребованность предприятия в мероприятиях национальной программы «Цифровая экономика». На объектах РТРС планируется установить более двух тысяч базовых станций LTE за четыре года. Цель — организовать беспроводной доступ для социально значимых объектов и малых удаленных поселений.

Инфраструктура РТРС также задействуется для оповещения населения о ЧС и создания центров обработки данных. В перспективе сеть может использоваться для информатизации промышленности и сельского хозяйства посредством интернета вещей, транспортной телематики, аэронавигации, экологического мониторинга.

С 2018 года РТРС модернизировала почти 1200 объектов радиосети ВГТРК. «Маяк» и «Вести ФМ» появляются в городах с населением более 100 тысяч человек и административных центрах регионов. Программы «Радио России» переводятся в FM-диапазон и получают региональные блоки.

В день рождения предприятия телебашни Биробиджана, Благовещенска, Калининграда, Калуги, Сочи, Челябинска и других городов включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. На медиафасаде Останкинской телебашни в течение суток будет демонстрироваться поздравительная открытка, логотип цифрового эфирного телевидения — «бабочка» и логотип компании.