Российские дзюдоисты из-за коронавируса пропустят ряд международных соревнований

Такое решение принял тренерский штаб команды в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в стране и в мире, сообщает пресс-служба федерации дзюдо России.

Кроме того, было принято решение об отмене до 15 февраля всех тренировочных мероприятий сборных нашей страны.

Отмечается, что дальнейший план тренировок команд и их выездов на международные старты будет формироваться, исходя из текущей ситуации.

В тренерском штабе заверили, что несмотря на вынужденный перерыв, будут приняты необходимые меры для того, чтобы члены российской сборной смогли пройти полноценную подготовку к важнейшим соревнованиям нынешнего года.