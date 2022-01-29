Дзюдо

Российские дзюдоисты из-за коронавируса пропустят ряд международных соревнований

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Дзюдоисты сборной Росси не примут участие в международных соревнованиях, которые пройдут в Португалии, Париже, Боснии и Герцеговине, а также Тель-Авиве в январе-феврале 2022 года.

Такое решение принял тренерский штаб команды в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в стране и в мире, сообщает пресс-служба федерации дзюдо России.

Кроме того, было принято решение об отмене до 15 февраля всех тренировочных мероприятий сборных нашей страны.

Отмечается, что дальнейший план тренировок команд и их выездов на международные старты будет формироваться, исходя из текущей ситуации.

В тренерском штабе заверили, что несмотря на вынужденный перерыв, будут приняты необходимые меры для того, чтобы члены российской сборной смогли пройти полноценную подготовку к важнейшим соревнованиям нынешнего года.

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