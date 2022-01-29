Российские дзюдоисты из-за коронавируса пропустят ряд международных соревнований
Дзюдоисты сборной Росси не примут участие в международных соревнованиях, которые пройдут в Португалии, Париже, Боснии и Герцеговине, а также Тель-Авиве в январе-феврале 2022 года.
Такое решение принял тренерский штаб команды в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в стране и в мире, сообщает пресс-служба федерации дзюдо России.
Кроме того, было принято решение об отмене до 15 февраля всех тренировочных мероприятий сборных нашей страны.
Отмечается, что дальнейший план тренировок команд и их выездов на международные старты будет формироваться, исходя из текущей ситуации.
В тренерском штабе заверили, что несмотря на вынужденный перерыв, будут приняты необходимые меры для того, чтобы члены российской сборной смогли пройти полноценную подготовку к важнейшим соревнованиям нынешнего года.