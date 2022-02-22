Российские журналисты поддерживают беженцев из Донбасса

Об этом заявила президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге.

«Меня удивило, что как только появились сведения об обстрелах, о том, что люди начали эвакуироваться, то самые разные субъекты откликнулись и стали четко говорить, какой регион сколько может принять людей», — отметила Лянге.

Между тем, региональные власти проводят компанию по организации пунктов временного размещения беженцев с ЛДНР. В пограничных регионах России введен режим ЧС.

«Решение ввести чрезвычайное положение в регионах принято из-за того, что размещение беженцев требует регулярного взаимодействия с МЧС. Введение режима ЧС создает правовую основу для таких взаимодействий. Нельзя просто так взять и привести к себе людей. Это совершенно не связано с какими-либо ограничениями для жителей этих областей. Это только для приема беженцев» — объяснил политолог Марат Баширов.

Власти России выделяют средства для размещения беженцев и организации для них необходимой инфраструктуры. Размещаться жители Донбасса будут в специально подготовленных пунктах, есть и те, кто остался у родственников.