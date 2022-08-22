Российский триколор подняли на стометровой башне Согласия в столице Ингушетии
В столице Ингушетии Магасе на стометровой башне Согласия установлен триколор в честь Дня Государственного флага России.
«Мы должны воспитывать нашу молодежь в понимании и уважении к таким атрибутам государственности, как флаг и герб страны. А для этого надо проводить различные мероприятия, которые способствуют такому отношению к символам России», - отметил ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Сегодня в регионе проходят различные мероприятия, автопробег, в домах культуры – творческие вечера, праздничные концерты, конкурсы детских рисунков и викторины. А в библиотеках, детских школах искусств и музеях — книжные и фотодокументальные выставки, посвященные флагу России.
День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа в соответствии с указом Президента страны от 20 августа 1994 года.