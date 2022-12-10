Рост сельхозпроизводства в Ингушетии ожидается на 18,3% к 2025 году
В Ингушетии к 2025 году объем производства сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 17,8 млрд рублей, рост может составить 18,3%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Этому будет способствовать поддержка сельхозтоваропроизводителей, а также реализация крупных инвестиционных проектов в отрасли», — говорится в сообщении.
По данным Северо-Кавказстата, с начала 2022 года регионы Северного Кавказа произвели сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 549,4 млрд рублей. В Ингушетии — 14,2 млрд рублей (+4,7%).