Рост сельхозпроизводства в Ингушетии ожидается на 18,3% к 2025 году

«Этому будет способствовать поддержка сельхозтоваропроизводителей, а также реализация крупных инвестиционных проектов в отрасли», — говорится в сообщении.

По данным Северо-Кавказстата, с начала 2022 года регионы Северного Кавказа произвели сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 549,4 млрд рублей. В Ингушетии — 14,2 млрд рублей (+4,7%).