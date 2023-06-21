Рост турпотока в Ингушетию стимулировал повышенный спрос на авиа- и железнодорожные перевозки

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После четырех месяцев снижения годовая инфляция в республике в мае увеличилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с апрелем и составила 3,9%, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе отделения Национального банка по региону Южного главного управления Банка России.

«На динамику цен в регионе в основном повлияло смещение сроков созревания овощей нового урожая, увеличение издержек поставщиков и активизация внутреннего туризма», — сказал представитель банка.

Как отметил управляющий региональным отделением Банка России по Ингушетии Магомед-Бек Ужахов, в мае годовая инфляция в стране оставалась низкой, но, как и ожидалось, во многих регионах начала постепенно расти.

«В целом на юге подорожали туристические услуги, что заметно внесло вклад в ускорение инфляции. Возросший турпоток в нашем регионе стимулировал повышенный спрос на авиа- и железнодорожные перевозки. Это привело к ускорению роста цен на проезд в пассажирском транспорте», — рассказал Ужахов.

По данным отделения, в Ингушетии в апреле-мае установилась аномально дождливая погода. Сдвинулись сроки созревания лука, моркови, капусты нового урожая. Это привело к более позднему их поступлению на прилавки местных магазинов. В результате снижение цен на овощи замедлилось в годовом выражении.

Как известно, многие товары в республику завозятся из других регионов. Увеличение затрат на перевозки отражается на ценах. По этой причине, например, медленнее, чем в апреле, дешевел сахар.

Рост издержек поставщиков из-за подорожания топлива и произошедшего ранее ослабления рубля также повлиял на стоимость товаров с высокой долей импорта. В республике ускорился рост цен на некоторые виды бытовой техники, моющие и чистящие средства.

По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщал, что власти региона рассчитывают принять 115 тыс. туристов в этом году.

Число приезжающих в регион гостей увеличится на 10 тыс. благодаря созданию комфортных условий и новых зон отдыха в горном районе.

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