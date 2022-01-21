Рост вновь выявленных случаев Covid-19 отмечается в Ингушетии

Умерло 497 человек, выздоровело — 28 201 (+67 за сутки).

212 человек госпитализировано, 121 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.

1217 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.