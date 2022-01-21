Рост вновь выявленных случаев Covid-19 отмечается в Ингушетии
На 21 января в Ингушетии проведено более 631 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 30 137 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+100 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло 497 человек, выздоровело — 28 201 (+67 за сутки).
212 человек госпитализировано, 121 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.
1217 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.