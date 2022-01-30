Коронавирус

Рост заболеваемости Covid-19 продолжается в Ингушетии

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На 30 января текущего года в Ингушетии всего выявлено 31 362 случая Covid-19 (+179 за сутки).

За прошедшие сутки умерло два пациента, за весь период 506 человек, выздоровело — 28 871 (+82 за сутки).

За последние сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших Covid-19, это на 32,2% меньше по сравнению с 29 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Всего в стране выявили 121 228 случаев заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 28 944 пациента.

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