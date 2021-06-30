«Ростелеком» и производитель телеком-оборудования «Т8» будут развивать продукцию радиоэлектронной промышленности на отечественной электронно-компонентной базе

Стороны договорились заключить в рамках реализации сквозных проектов рамочный договор на поставку оборудования спектрального уплотнения волоконно-оптической магистральной сети DWDM, созданного на отечественной электронно-компонентной базе при условии получения «Ростелекомом» государственной поддержки в виде субсидии из федерального бюджета на финансовое возмещение части затрат. А именно после заключения соответствующего соглашения между «Ростелекомом» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

В соответствии с подписанным соглашением предельная цена рамочного договора составит 4 000 000 000 (четыре миллиарда) руб. с НДС.

Из средств полученной субсидии «Ростелеком» обязуется выплатить компании «Т8» первоначальный платеж на доработку DWDM-оборудования на отечественной электронно-компонентной базе, другую часть субсидии потратит на интеграцию данного оборудования на своей сети связи. По рамочному договору будет осуществляться поставка DWDM-оборудования и оказание услуг по его инсталляции и пусконаладке.

Рамочный договор действует с даты заключения до 31 декабря 2027 года.

«Проект DWDM является первым в серии проектов, называемых «сквозными». Проект наукоемкий. Он объединяет заказчика, производителя телекоммуникционного оборудования (компанию «Т8») и производителей электронно-компонентной базы, (компания «Элвис», а также Зеленоградский нанотехнологический центр). В результате проекта на DWDM-оборудовании «Т8» будут использованы отечественные радиоэлектронные компоненты», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

«Государственная политика в области цифровой экономики предполагает стимулирование спроса на отечественную электронную продукцию. В России уже сейчас существуют аналоги зарубежного оборудования и ПО, которые набирают популярность в госсекторе и коммерческих компаниях. Это происходит естественным образом, поскольку все предприятия стремятся обеспечить безопасность ИТ-инфраструктуры, что возможно только при использовании отечественного софта и оборудования. Параллельно правительство реализует государственную поддержку ИТ-отрасли. Такие преференции повысят качество и расширят линейку продуктов, которые создают российские разработчики», — сказал замглавы Минцифры России Андрей Заренин.

«Мы рады, что совместно с ПАО «Ростелеком» и профильными министерствами нам удалось найти совершенно новую форму взаимодействия и стимулирования развития отрасли — сквозной проект. Нам выпала честь быть первопроходцами в этом и мы бросим все силы, чтобы представить заказчикам современные и надежные DWDM-решения — теперь и на отечественных процессорах», — отметил генеральный директор «Т8» Владимир Трещиков.

«Одной из острых задач, которые сегодня стоят перед участниками российского телекоммуникационного рынка, является снижение зависимости российских компаний от зарубежного оборудования и их производителей. Мы надеемся, что благодаря государственной поддержке подписанное соглашение позволит сделать конкретный шаг по внедрению отечественной продукции, построенной именно на российской электронно-компонентной базе», — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов.